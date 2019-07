muse trento * replica alle critiche MUSE H2O: « precisiamo che la creazione del minisito non è un sondaggio e nemmeno un referendum »

Riguardo all’articolo comparso sul quotidiano L’Adige in data 23 luglio 2019 precisiamo che il mini sito che abbiamo creato per il progetto MUSE H2O non è un sondaggio e nemmeno un referendum. E’ un canale di informazione che fornisce i dati e le informazioni relativi al progetto Planetario così come impostato nel 2018, progetto già presente sul web del MUSE in forma di video, così come è presente anche il saluto che l’anno scorso l’astronauta Cristoforetti ha registrato in occasione dei 5 anni del MUSE il 27 luglio 2018. A tale riguardo puntualizziamo che l’astronauta Samantha Cristoforetti in quel video si limita ad esprimere il proprio supporto a un progetto culturale, senza entrare affatto nel merito del luogo in cui situarlo, delle sue dimensioni o forme architettoniche.

In un momento in cui il progetto Muse H2O è stato oggetto di osservazioni critiche, abbiamo ritenuto opportuno riportare in un mini sito le informazioni fondamentali che riguardano il progetto e che lo hanno portato ad essere approvato dagli organi decisori tecnici della provincia autonoma di Trento. Dopo tutto, lo stesso percorso che ha portato alla realizzazione del MUSE si è caratterizzato proprio da una fortissima attenzione a fornire ai cittadini e ai nostri potenziali frequentatori tutte le informazioni utili per “farsene un’idea”.

All’informazione abbiamo chiesto di aggiungere un’espressione di assenso, una prassi oramai divenuta consueta da quando la maggior parte di noi è dotata di smartphone. Al momento della restituzione dell’iniziativa, sarà nostra cura rendicontare complessivamente il numero di accessi, la durata di lettura e ogni altro dato analitico che consente di valutare la portata dell’operazione, come normalmente facciamo. Per altro il rivolgerci alla nostra comunità per avere parere e indicazioni fa parte del nostro DNA, come può testimoniare il pluriennale progetto partecipativo fatto prima della nascita del MUSE.

Per concludere, riteniamo corretto e doveroso fornire dati e informazioni in tutta trasparenza, perché riteniamo che solo così si possa essere apprezzati per il lavoro che facciamo.”

*

Michele Lanzinger

Direttore MUSE