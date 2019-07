muse trento * “NANNA AL GIARDINO“: « L’emozione di un’intera notte a contatto con la natura per scoprire i segreti del Bondone, (8 e 9 agosto) »

Nanna al giardino. L’ 8 e 9 agosto, un’incredibile esperienza formato famiglia per vivere le meraviglie del Giardino Botanico Alpino di giorno e …di notte!

Attività su prenotazione (entro il 1 agosto), a pagamento 0461.270311

L’emozione di un’intera notte (e un giorno) a contatto con la natura, per scoprire i segreti della montagna attorno a Trento, il Bondone. È ciò che propone – in via sperimentale – il Giardino Botanico Alpino alle Viote, per la notte dell’8 e 9 agosto, con la sua NANNA AL GIARDINO. Dall’apicoltura alla perlustrazione del bosco alla ricerca delle tracce lasciate dall’orso, all’approfondimento in forma giocosa dei possibili utilizzi delle piante commestibili, l’attività – che si rivolge alle famiglie con bambini di età superiore ai 6 anni – affronta vari temi e propone la possibilità di dormire in tenda dentro il giardino accompagnati dagli esperti del MUSE e dagli accompagnatori di Media Montagna. NANNA AL GIARDINO è proposta in collaborazione con la Rete di Riserve Bondone.

IL PROGRAMMA

L’emozionante esperienza della NANNA AL GIARDINO inizia alle 14.00 dell’8 agosto, con l’allestimento del campo di tende (da portare privatamente) nelle praterie del Giardino Botanico assistiti dal personale del Muse e dall’accompagnatore di Media Montagna che spiegherà come preparare equipaggiamento e strumentazione per affrontare le uscite in ambiente.

Una volta sistemato il campo per il pernottamento, gli esperti entomologi del MUSE e un fotografo specializzato in apicoltura guideranno i partecipanti verso la camera di volo per api. Le tappe del percorso esploreranno tematiche diverse legate all’apicoltura per concludersi con l’apertura dell’arnia didattica, dove si potrà osservare in tutta sicurezza il lavoro di questi operosi insetti.

Dopo la cena (presso il Rifugio Viote) – durante la quale i botanici del Giardino proporranno alcuni indovinelli e materiali per approfondire il tema delle piante selvatiche commestibili – muniti di torce, con passo felpato e orecchio teso a captare rumori e fruscii, si attraverseranno boschi e prati alla ricerca della fauna notturna. Giunti alla Terrazza delle Stelle, sarà possibile ammirare il firmamento col potente telescopio dell’osservatorio.

Il mattino successivo, dopo una corroborante colazione, partenza per l’escursione a Bocca Vaiona guidati dall’accompagnatore di Media Montagna e dagli esperti zoologi del MUSE, inseguendo le tracce dell’orso bruno proprio in una delle aree più frequentate dal plantigrado.

A seguito dell’attività, fino alle 8.00, ogni partecipante potrà visitare gratuitamente e in autonomia il Giardino Botanico Alpino, per completare un’esperienza che non mancherà di emozionare grandi e piccini.

INFO

L’attività si rivolge alle famiglie con bambini di età maggiore di 6 anni.

Max 50 persone, su prenotazione (tel. 0461.270311).

In caso di maltempo continuato, l’attività verrà annullata con 12 ore di anticipo.

Tenda, materassino e sacco a pelo da portare privatamente.

La tariffa è di 18 euro a persona, oppure 40 euro a famiglia (1 genitore + 2 bambini). Ogni adulto può accompagnare al massimo 3 bambini.

La tariffa NON tiene conto del trasporto e dei pasti, per i quali il Rifugio Viote propone menù alla carta con sconto del 15% dal prezzo di listino. Pranzo al sacco per l’escursione del 9 agosto (da casa o prenotabile al Rifugio Viote).