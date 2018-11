MUSE trento * ‘ Ascesa e caduta dei dinosauri ‘: ” il paleontologo americano Steve Brusatte Presenterà il libro Lunedì 26 novembre alle 18.30 “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Secondo il Scientific American è il “libro definitivo sulla storia dei dinosauri”, il lavoro che ne “riscrive” la storia, un vero imperdibile per gli appassionati di grandi rettili preistorici: si intitola “Ascesa e caduta dei dinosauri” e sarà presentato al Muse, in anteprima italiana, il prossimo lunedì 26 novembre alle 18.30.

L’incontro si svolgerà in forma di dialogo tra l’autore – il paleontologo americano Steve Brusatte, uno dei massimi esperti mondiali di dinosauri e paleontologia che ha guidato personalmente le più importanti spedizioni scientifiche degli ultimi anni – e il paleontologo del Muse Massimo Bernardi, autore di numerosi studi sul tema dei rettili preistorici nel territorio dolomitico (tra i quali un lavoro che indaga l’origine dei dinosauri, pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Nature Communications). Modera l’incontro il giornalista Carlo Martinelli

Ascesa e caduta dei dinosauri (Utet, 2018)

66 milioni di anni fa, i dinosauri vennero spazzati via da un cataclisma che portò all’estinzione il 70 per cento delle specie viventi.

Oggi che il cambiamento climatico sembra una seria minaccia all’equilibrio biologico della Terra, la loro storia ha moltissimo da insegnarci. Ma è una storia che va riscritta dal principio.

Secondo Steve Brusatte, uno dei massimi esperti mondiali sul tema, la paleontologia sta infatti vivendo la sua epoca d’oro. Mai come negli ultimi dieci anni sono stati scoperti tanti nuovi dinosauri: praticamente uno a settimana.

In “Ascesa e caduta dei dinosauri”, Brusatte racconta, alla luce delle scoperte più recenti e con l’aiuto delle tecnologie più avanzate, la vera storia di un mondo perduto: dal Triassico al Cretaceo, 150 milioni di anni popolati di animali affascinanti e bizzarri.

Seguendo l’autore nelle spedizioni scientifiche che ha guidato in tutto il mondo, dal Sud America alla Cina, tra velociraptor piumati sepolti nella lava e vertebre fossili grandi come vasche da bagno, si fanno incontri inattesi e scoperte sorprendenti: lo sapevate, per esempio, che i primi tirannosauri non erano più grandi di un essere umano?

Steve Brusatte

Steve Brusatte, professore di Paleontologia dei vertebrati all’Università di Edimburgo, è uno dei paleontologi più famosi e apprezzati della sua generazione. Specializzato in biologia evolutiva e anatomia dei dinosauri, ha pubblicato articoli su “Science” e numerose altre riviste scientifiche, e collabora abitualmente con “Scientific American”. È consulente scientifico per la paleontologia di BBC e 20th Century Fox, e autore di Dinosaur Paleobiology (20)

Lunedì 26 novembre alle 18.30 al Muse

Presentazione del libro con l’autore, Steve Brusatte, e Massimo Bernardi (Muse)

Modera il giornalista Carlo Martinelli

Ingresso libero