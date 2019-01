Moranduzzo (lega) * GESTIONE MIGRANTI: « ritengo che a Trento la Giunta provinciale sappia bene il da farsi »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Gestione migranti. Moranduzzo (Lega Trentino): “La Giunta sa come muoversi. Sul tema della gestione dei migranti ritengo che la Giunta provinciale a Trento sappia bene il da farsi.

I trentini ci hanno dato un chiaro mandato elettorale perché stufi di una gestione del settore dell’accoglienza che ha troppo discriminato tante famiglie trentine in difficoltà.

Stupisce leggere, inoltre, che il tema povertà in Africa rimane ancora alla semplice fase di studio. A riguardo ci tengo a ricordare quanto detto da Salvini in occasione della manifestazione di Roma dell’otto dicembre scorso.

Salvini ha ricordato che i veri razzisti sono quelli che non pensano ad altro se non a svuotare il continente africano. Dobbiamo seriamente puntare a far in modo che l’Africa possa crescere con seri investimenti.

È questo quanto dichiarato dal Consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino Devid Moranduzzo