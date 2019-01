MORANDUZZO E PAOLI (lega) * mobilità: « SUI TRASPORTI LA GIUNTA PAT HA DIMOSTRATO DI ESSERE VICINA AI DEBOLI, A DIFFERENZA DI ALTRI »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Moranduzzo e Paoli: “sui trasporti la giunta ha dimostrato di essere vicina ai deboli, a differenza di altri”. ”Le lunghe code presso gli uffici della Trentino Trasporti sono la più importante conferma della bontà della decisione presa dalla Giunta Fugatti di rendere gratuiti i trasporti pubblici per gli over 70.

Si tratta di un provvedimento giusto e coerente, che dimostra in pieno il fatto che ci troviamo di fronte a una Giunta orgogliosamente etica” è questo quanto affermato dai consiglieri Denis Paoli e Devid Moranduzzo commentando l’avvio delle procedure che permetteranno ai trentini ultrasettantenni di viaggiare gratis per tutta la Provincia Autonoma di Trento.

Il Consigliere Paoli ha voluto aggiungere: “Rimango ancora stupito nel pensare a quanto detto dai sindacati nei giorni scorsi in merito a questa iniziativa etica: un riconoscimento per chi ha contribuito allo sviluppo del Trentino Data la crescente importanza di tesserati over 70 all’interno dei sindacati, se fossi in loro io mi inizierei a preoccupare per le loro dichiarazioni non a favore degli iscritti”.

