MONDADORI * SU ‘ SPY ‘ LE ANTICIPAZIONI SULLA NUOVA EDIZIONE DE ” LA PUPA E IL SECCHIONE “, IN ONDA SU ITALIA 1: SIMONA VENTURA E TEO MAMMUCARI ALLA CONDUZIONE

Il settimanale Spy, in edicola da venerdì 9 novembre, annuncia in esclusiva la nuova coppia di conduttori scelta per guidare la terza edizione del reality show “La Pupa e il Secchione”, prevista per marzo su Italia 1: confermata la coppia Simona Ventura e Teo Mammucari.

Lei, reduce dal successo di “Temptation Island Vip”, aveva sul piatto svariate offerte (anche da altre emittenti) ma ha scelto il divertente format già andato in onda nel 2006 e nel 2010. Lui, dopo aver dato l’arrivederci a “Le Iene”, si gode i formidabili risultati di “Tú sí que vales” al sabato sera di Canale 5. La produzione è già al lavoro per cercare le pupe (tra sconosciute e semi conosciute) e secchioni. Confermata anche la presenza di una giuria, dove potrebbe tornare anche Vittorio Sgarbi.