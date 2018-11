mondadori * su ‘ chi ‘ PARLA GIGI PERREAU, LA EX INSEGNANTE DI RECITAZIONE DI MEGHAN MARKLE: ” HA IMPARATO ALLA GRANDE TUTTO QUELLO CHE LE HO INSEGNATO “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Su Chi, in edicola da mercoledì 14 novembre, l’intervista esclusiva a Gigi Perreau, ex attrice (ha lavorato con Bette Davis e Katharine Hepburn) che ha insegnato recitazione a Meghan Markle, moglie di Harry d’Inghilterra. «Meghan eccelle per buone maniere, le ho insegnato la fiducia in se stessa, a catalizzare l’attenzione del pubblico e lei ha recepito tutto benissimo», racconta Gigi Perreau.

«Se c’è qualcuno in grado di far parte di una famiglia reale, quella è Meghan. La gente mi chiede: “Pensi che le mancherà la recitazione?” Stiamo scherzando? Questa è la migliore interpretazione della sua vita!».