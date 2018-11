mondadori * SU ‘ CHI ‘ LE IMMAGINI DEL COMPLEANNO DA SINGLE DI AFEF JNIFEN: ” ALLA FESTA MANCAVA IL MARITO MARCO TRONCHETTI PROVERA, E C’È CHI PARLA DI ADDIO TRA LORO “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Il settimanale Chi pubblica, nel numero in edicola da mercoledì 7 novembre, le immagini della festa di compleanno che Afef Jnifen ha organizzato per festeggiare i suoi 55 anni. L’ex modella e imprenditrice ha festeggiato circondata dagli amici e vestita da gran sera ma al suo fianco, per la prima volta negli ultimi vent’anni, non c’era il marito Marco Tronchetti Provera.

Il motivo della sua assenza? Dicono che tra i due sia crisi, che quell’unione in cui vent’anni fa nessuno avrebbe scommesso una lira, sia arrivata al capolinea, e proprio adesso che tutti, ormai, avrebbero scommesso sul contrario. Ma a celebrare Afef come si deve ci ha pensato Naomi Campbell, che le ha mandato un mazzo di fiori con una dedica fraterna (“Happy Birthday Sis!”- “Buon compleanno sorella”).