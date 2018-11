mondadori * SU ‘ CHI ‘ EMILIO FEDE RACCONTA TUTTO DEL SUO NUOVO INCARICO DI DIRETTORE ARTISTICO DEL TEATRO BOLIVAR, A NAPOLI: ” IL MIO PRIMO OSPITE VORREI CHE FOSSE DI MAIO “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





«Mi occuperò di cultura ritagliandomi anche uno spazio in cartellone. Sarà una via di mezzo tra Porta a porta e il Maurizio Costanzo Show. Il primo ospite che vorrei? Un leader molto distante da me: Luigi Di Maio», racconta Emilio Fede a Chi, in edicola da mercoledì 14 novembre. E aggiunge: «Lavorerò gratis, ho chiesto solo di dormire in un hotel sul lungomare perché mi piace uscire a mezzanotte e parlare con i tassisti». Il celebre giornalista parla poi della moglie: «Avrei dovuto amarla di più, ma non potrei vivere senza di lei».