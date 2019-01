mondadori * SETTIMANALE SPY RIVELA: « “ L’ISOLA DEI FAMOSI ” PERDE UN PEZZO PRIMA ANCORA DI INIZIARE, JEREMIAS RODRIGUEZ SI ROMPE UN POLSO E I MEDICI DELLA PRODUZIONE LO BLOCCANO »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Il settimanale Spy, nel numero in edicola da venerdì 11 gennaio, svela un clamoroso retroscena dell’“Isola dei famosi”: a meno di tre settimane dalla partenza, il reality condotto da Alessia Marcuzzi perde un importante pezzo del cast: Jeremias Rodriguez, fratello minore di Belen, si è rotto un polso lo scorso weekend e i medici della produzione hanno dato lo stop alla sua partenza per l’Honduras.

I motivi sono facilmente comprensibili: già l’“Isola” è il più duro tra i reality attualmente trasmessi e mette a dura prova il fisico e la resistenza dei concorrenti, figuriamoci quelli di uno che parte, come sarebbe il caso di Jeremias, con un handicap fisico importante come una mano fratturata. Dal canto suo l’ex concorrente del GFVip non vuole rinunciare alla nuova avventura e ha chiesto di poter partire comunque, contando in una ripresa entro l’inizio del programma. Per ora la risposta è no, ma si attendo sviluppi nei prossimi giorni.