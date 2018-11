MONDADORI * LORELLA CUCCARINI MANO NELLA MANO CON UN GIOVANE SCONOSCIUTO: ” MA È SOLO UN CONOSCENTE, FA SAPERE “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Su Chi in edicola da mercoledì 14 novembre, le immagini esclusive di Lorella Cuccarini con un uomo misterioso che le tiene la mano in un locale di Firenze e poi la abbraccia teneramente a spasso per le vie della città. L’entourage della showgirl ha dichiarato: «È solo un conoscente, per l’esattezza un suo fan con cui nel tempo è nata una bella amicizia. Lei e il marito sono talmente uniti che di certo lui non sarà geloso vedendo queste immagini».