MONDADORI * CHI RIVELA: ” AMBRA ANGIOLINI E MASSIMILIANO ALLEGRI SEMPRE PIÙ VICINI AL MATRIMONIO – LE NOZZE SONO PREVISTE PER GIUGNO 2019 “

Il settimanale Chi, in edicola da mercoledì 14 settembre, rivela che l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini sono sempre più vicini alle nozze e che i preparativi per il matrimonio, programmato per giugno 2019, sono già stati avviati: sono infatti già pronte le partecipazioni e la lista degli invitati. Chi ha sorpreso la coppia in un negozio dove lui ha regalato alla fidanzata un orologio.