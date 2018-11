MONDADORI * A SPY PARLA PIERLUIGI GOLLINI, IL FIDANZATO DI GIULIA PROVVEDI: “NON HO TRADITO GIULIA, SOLO INVENZIONI SU DI ME “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





«Io gioco a calcio, gli altri coi sentimenti delle persone. Non voglio rincorrere il caos mediatico e rischiare di aumentare la popolarità di chi cerca pubblicità: dico solo che non ho mai tradito la mia fidanzata Giulia Provvedi e che ho la coscienza pulita». Il portiere dell’Atalanta Pierluigi Gollini, al centro della cronaca rosa perché accusato di aver tradito la fidanzata concorrente del “Grande Fratello Vip 3”, parla per la prima volta al settimanale Spy nel numero in edicola da venerdì 23 novembre.

«C’è solo una persona che devo guardare in faccia e a cui devo parlare: è la mia fidanzata. Lo farò senza problemi e con molta serenità, perché la amo. Non andrò al “Grande Fratello Vip”, né da nessuna parte. Smuovere il vento di chi racconta fatti inventati sulla mia vita è un errore che non voglio commettere. Io sono un professionista. La mia vita privata la curo tra le mura di casa e lo dico con sincerità: ho la coscienza pulita», aggiunge il portiere.