ministro fraccaro * visita con il ministro Costa in Trentino-Alto Adige: « Venerdì 1 febbraio a Merano, sabato 2 a Trento »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Venerdì 1 e sabato 2 febbraio il ministro dell’Ambiente Sergio Costa e il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta Riccardo Fraccaro saranno in visita in Trentino-Alto Adige.

Alle ore 16.00 di venerdì parteciperanno a un incontro a Merano, presso la Sala Polifunzionale San Giusto, con i consiglieri comunali e i portavoce locali per fare il punto sulle tematiche ambientali.

Alle 17.30 a Laives, presso la sala del Consiglio, si svolgerà un incontro per un aggiornamento sul protocollo Plastic-Free già siglato con il Municipio.

Alle 18.30 a Bolzano, presso la sala Guido Fronza, i ministri Costa e Fraccaro insieme ai portavoce M5S in Consiglio comunale terranno una conferenza stampa.

*

Alle ore 10 di sabato a Trento, presso la Sala della Giunta Comunale, i ministri terranno un incontro con i consiglieri comunali, la protezione civile e i rappresentanti della Giunta in merito all’Ex Sloi.

Alle 12.30 Costa e Fraccaro saranno in visita a Dimaro, il comune colpito dall’alluvione dello scorso ottobre, per incontrare l’amministrazione ed effettuare un sopralluogo delle aree colpite.

Alle 16:30, presso la Sala Consiliare di Levico Terme, si terrà un incontro con i portavoce locali per un confronto sui temi ambientali della zona.

Alle 18:30 ad Arco, presso Villa Regina, i ministri Costa e Fraccaro incontreranno le associazioni ambientaliste e a seguire terranno una conferenza stampa.