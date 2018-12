ministro Fraccaro * tavolo tecnico sulla Solland Silicon: ” Il Governo assicura la propria presenza per salvaguardare i livelli occupazionali “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Tavolo su Solland al Mise, Fraccaro: Governo c’è, Provincia garantisca trasparenza. “Il nuovo tavolo tecnico sulla Solland Silicon Srl che si è svolto questa mattina al Mise è un ulteriore passo in avanti per affrontare e risolvere le criticità esistenti. Il Governo continua ad assicurare la propria presenza per salvaguardare i livelli occupazionali.

Siamo soddisfatti dell’apprezzamento espresso dai lavoratori per il nostro impegno, lo stabilimento di Merano rappresenta un’importante realtà produttiva ed è nostra intenzione lavorare al suo rilancio”. Lo dichiara il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta, Riccardo Fraccaro, commentando l’esito del tavolo che si è tenuto al Ministero dello Sviluppo Economico alla presenza del vice capo di Gabinetto Giorgio Sorial e delle organizzazioni sindacali.

“Dispiace l’assenza al tavolo dei rappresentanti provinciali, auspichiamo che ci sia piena cooperazione per garantire la massima trasparenza in ordine alla richiesta delle sigle sindacali relativa alle operazioni di svuotamento. L’obiettivo – conclude Fraccaro – è quello di superare la difficile situazione in cui versa in questo momento la Solland per valorizzare al meglio le sue potenzialità di sviluppo”.