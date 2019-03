ministro Fraccaro * mattarella premia gli alfieri della repubblica: « complimenti agli studenti trentini, Esempio per tutti »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Fraccaro: complimenti a studenti trentini premiati al Colle. Esempio per tutti. “Voglio complimentarmi con Filippo, Enrico e Samuele, tre studenti trentini dell’istituto “De Gasperi” di Borgo Valsugana, premiati al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, come “costruttori di comunità”. Insieme hanno ideato e realizzato un’app per aiutare un loro compagno con disabilità comunicativa e relazione ad interagire con il resto della classe.

Presto questa applicazione sarà utilizzata anche in altre scuole”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta, Riccardo Fraccaro, che aggiunge: “La bella storia di Filippo, Enrico e Samuele dimostra che, grazie alle buone idee, all’ingegno e all’innovazione è possibile superare barriere e pregiudizi, creando empatia ed inclusione sociale. Questi tre giovani studenti del Trentino sono un esempio per tutti i ragazzi d’Italia!”.