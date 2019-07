MINISTRO Fraccaro * Autonomia: « PER LA scuola garantiti LA valorizzazione DEI territori e L’unità nazionale »

Autonomia. Fraccaro, Su scuola garantiti valorizzazione territori e unità nazionale.

“Come M5S ci siamo impegnati a garantire la valorizzazione dei territori senza creare disparità: lo abbiamo promesso e lo abbiamo fatto, tutto il personale della scuola non sarà soggetto a regionalizzazione e non ci saranno trasferimenti di risorse dallo Stato alle regioni. Al contempo, abbiamo dato risposta alle legittime richieste delle regioni mettendole in condizione di assicurare che a inizio dell’anno scolastico il corpo docenti sia sempre completo. Non ci saranno scuole di serie A e serie B e nessuna Regione sarà penalizzata, al contrario abbiamo garantito un sistema di istruzione nazionale che rispetti le prerogative di ogni territorio”. Lo dichiara il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta Riccardo Fraccaro.