ministero sviluppo economico * COMMISSIONE UNESCO: DI MAIO, « HO INDICATO Lino Banfi rappresentante per il Mise »

Di Maio indica Lino Banfi rappresentante per il Mise per la comunicazione nella commissione nazionale italiana per l’unesco, prenderà il posto di Pupi Avati.

Il Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio ha indicato Lino Banfi come componente nell’Assemblea della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco (Cniu), in sostituzione di Pupi Avati che ricopriva il ruolo di referente per la comunicazione. Il ruolo di Lino Banfi, si precisa, non sarà dunque quello di Rappresentante dell’Unesco, ma di membro della Commissione nominato dallo stesso Ministero dello Sviluppo Economico. E’ stato invece confermato come membro del Consiglio direttivo e membro dell’Assemblea il Prof. Francesco Buranelli.

La Commissione, istituita nel 1950 presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha lo scopo di favorire la promozione, il collegamento, l’informazione, la consultazione e l’esecuzione dei programmi Unesco in Italia. Si compone di un Consiglio direttivo che ha carattere operativo e un’assemblea dei rappresentanti indicati dalle varie amministrazioni.

Ovvero da: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero degli Esteri, Ministero dell’Economia e Finanze, Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, associazione Rappresentativa Ong Italiane.

