MINISTERO DEL LAVORO * potenziamento CPI: « Registrato dalla Corte dei Conti il decreto di riparto dei fondi, 800 MLN alle regioni »

Registrato dalla Corte dei Conti il decreto di riparto dei fondi per il potenziamento dei CPI. La Corte dei Conti ha registrato il decreto del Ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, di riparto dei fondi per il potenziamento infrastrutturale dei Centri per l’Impiego e per le 4.000 assunzioni a tempo indeterminato che le Regioni sono autorizzate a effettuare tramite concorso già nel 2019.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che avverrà entro pochi giorni le regioni avranno così la piena disponibilità delle risorse per avviare la riforma strutturale delle politiche attive per il lavoro.

Il decreto assegna alle regioni oltre 800 milioni di euro per ammodernare, ampliare e rendere funzionali i servizi per il lavoro è un atto di grande responsabilità del Dicastero che, per la prima volta, lega a una riforma del mercato del lavoro un cospicuo investimento finanziario.

Nel decreto sono previste, inoltre, le risorse per l’assunzione di 4.000 operatori dei Centri per l’Impiego a tempo indeterminato.