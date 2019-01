Meloni * REDDITO DI CITTADINANZA: « FOLLIA DARLO A STRANIERI E NON A ITALIANI CHE TORNANO IN PATRIA DOPO AVER LAVORATO FUORI »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Reddito di cittadinanza, Meloni: “follia darlo a stranieri e non a italiani che tornano in patria dopo aver lavorato fuori”. “Follia reddito di cittadinanza: agli stranieri residenti in Italia da 10 anni, sì; agli italiani che tornano in Patria dopo aver lavorato all’estero, no. Insomma il reddito di cittadinanza senza cittadinanza agli stranieri, ma niente reddito di cittadinanza a chi ha la cittadinanza italiana. Ma siamo matti?”.

E’ quanto scrive il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.