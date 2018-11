MELONI * PISA: ” bimba di 4 anni VENDUTA A PUSHER, ORA i GIUDICI SI OCCUPINO Del PEDOFILO SPACCIATORE SENZA PIETÀ “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





«A Pisa una bimba di 4 anni venduta dai genitori come schiava ad un pedofilo in cambio di droga. Da mamma sono sconcertata. Droga o no, non so come faccia un genitore a fare una cosa così inumana. Togliere a queste due persone la potestà genitoriale di tutti i figli era il minimo che si potesse fare. Ora i giudici si occupino dello spacciatore pedofilo. Senza pietà».

È quanto ha scritto il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.