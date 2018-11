MELONI * PAMELA: ” Sono contenta che i giudici abbiano scelto di non portare avanti il rito abbreviato PER OSEGHALE “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





«Sono contenta che i giudici abbiano scelto di non portare avanti il rito abbreviato: è un’ottima decisione. Ho detto in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne che non ha molto senso celebrare queste giornate se poi la giustizia non fa il suo corso».

Lo ha detto il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, interpellata dai giornalisti ad Ancona dove è impegnata nel tour dei distretti produttivi di FdI, che oggi fa tappa nelle Marche per parlare di economia del mare. Il leader di FdI ha commentato la decisione del Gup di Macerata di respingere la richiesta di rito abbreviato avanzata dalla difesa del nigeriano Innocent Oseghale, accusato dell’omicidio di Pamela Mastropietro.