MELONI * MAFIA NIGERIANA: « GRAZIE Alle FORZE dell’ORDINE PER ARRESTI IN UMBRIA, TOLLERANZA ZERO CONTRO VENDITORI DI MORTE »

Mafia Nigeriana, Meloni: grazie a forze ordine per arresti in Umbria, tolleranza zero contro venditori di morte. “Grazie alle Forze dell’Ordine per aver sgominato in Umbria una cellula della mafia nigeriana: arrestati 10 nigeriani, tutti richiedenti asilo, che spacciavano droga anche ai minorenni. Questi venditori di morte vanno espulsi e devono scontare la pena a casa loro. Tolleranza Zero”.