MELONI (fdi) * IMMIGRAZIONE: « La posizione assunta nel vertice di ieri con Conte rischia di rappresentare un cambio drammatico di posizione da parte del governo »

“Una volta tanto non sono d’accordo con Matteo Salvini in tema di immigrazione. Non si può dire che purché non paghino i cittadini è possibile accogliere ancora, intanto perché le spese sanitarie, di trasporto, per i servizi sociali di chi entra sono sempre e comunque a carico degli italiani, in secondo luogo perché l’immigrazione incontrollata comporta anche rischi legati alla sicurezza e alla tutela della nostra identità, e non si può derubricare a mera questione economica. La posizione assunta nel vertice di ieri con Conte rischia di rappresentare un cambio drammatico di posizione da parte del governo.

Speriamo non sia così, altrimenti secondo noi non avrebbe senso per la Lega continuare a tenere in piedi questi governo. Fdi continua a ritenere che l’unica soluzione possibile sia il blocco navale al largo delle coste libiche. Speriamo che Salvini, su questo, voglia dare retta a noi e non ai Grillini”.

E’ quanto dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.