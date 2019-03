Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Meloni. Diciotti: « i Cinquestelle che votano contro Salvini votano contro il governo».«È assolutamente surreale che un pezzo significativo della maggioranza di governo prenda in considerazione l’ipotesi di votare contro il ministro Salvini. Con l’autorizzazione a procedere non si vota l’indagine nel merito ma si risponde a una domanda: il ministro ha agito nell’interesse della Nazione e del governo o contro gli interessi della Nazione e del governo? Se i Cinquestelle dovessero votare per l’autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini dovrebbero mandare a casa il governo perché non ti puoi tenere un vicepremier e ministro che agisce contro gli interessi della Nazione.

Noi di Fratelli d’Italia abbiamo detto dall’inizio che avremmo votato per difendere Salvini e che consideriamo scandaloso che ci sia un’indagine nei confronti di un ministro che ha impedito a qualcuno di entrare illegalmente in Italia. Per anni e anni abbiamo avuto ministri che facevano apertamente favoreggiamento del reato di immigrazione clandestina ma nessuno ha pensato a indagarli».

Lo ha detto il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ospite di “Non Stop News”, il programma di approfondimento politico condotto da Pierluigi Diaco, Fulvio Giuliani e Giusi Legrenzi su Rtl 102.5 e in contemporanea sui canali 36 del Dt e 750 di Sky.