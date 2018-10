MELONI * BATTISTI: ” IL GOVERNO RICHIEDA IMMEDIATAMENTE AL NEO ELETTO PRESIDENTE BRASILIANO BOLSONARO L’ESTRADIZIONE “

“Il Governo richieda immediatamente al neo eletto presidente brasiliano Bolsonaro l’estradizione del brigatista rosso Cesare Battisti: Fdi lo chiede ufficialmente in una risoluzione depositata oggi in Commissione Esteri alla Camera. Questo criminale deve essere assicurato subito alle nostre patrie galere e pagare fino all’ultimo giorno la pena per i suoi reati”.

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.