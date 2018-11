mediaset – rete 4 * ‘ W l’Italia – Oggi e domani ‘: GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE – SERGIO CHIAMPARINO, BEATRICE LORENZIN E GIANLUIGI PARAGONE

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Domani sera, giovedì 15 novembre, alle ore 21.25, su Retequattro, nuovo appuntamento con “W l’Italia – Oggi e domani”, il programma di approfondimento condotto da Gerardo Greco.

La puntata si incentrerà su una tendenza che sembra dilagare in maniera sempre più diffusa tra gli italiani: si dice di no a tutto, sempre di più e in ogni ambito. Ma è giusto trovarsi in questa posizione di perenne opposizione? Non del tutto: esiste infatti una parte del Paese che, su molte questioni, dice anche di sì, e sta cominciando ad alzare la voce.

Si partirà dalla discussa questione della Tav il progetto per il treno ad alta velocità della ferrovia Torino-Lione, da anni al centro di numerose polemiche e contrastato da un fortissimo movimento che si oppone alla realizzazione del progetto. Ne parleranno in studio anche il Presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino e il leader No Tav Francesco Richetto.

Ma non solo, si parlerà anche del momento critico che sta attraversando il Movimento 5 Stelle. Il partito sembra stia passando infatti un periodo di incertezza e difficoltà, tra perplessità e polemiche che hanno fatto emergere anche alcune voci di dissidenti, spaccature interne e tensioni con la Lega. Ne parleranno il Senatore Gianluigi Paragone e l’ex-responsabile comunicazione del M5S in Liguria Lorenzo Tosa.

Al centro della discussione anche il reddito di cittadinanza: se da una parte, molti cittadini avrebbero un disperato bisogno di beneficiarne, dall’altra è ancora molto alta la persistenza del lavoro in nero.

E ancora, la questione vaccini: tra obblighi nelle scuole e madri favorevoli e contrarie, ne parlerà, dopo tante critiche, l’ex-Ministro della salute Beatrice Lorenzin.

Nel corso della serata, anche un’inchiesta sui ristoranti “All you can eat”, di gran moda in questi anni. Ci si domanda se la qualità del cibo effettivamente c’è o sono solo un pericoloso imbroglio? Infine, anche un approfondimento sulla chirurgia estetica a basso costo, tra pareri favorevoli e contrari.