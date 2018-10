MEDIASET – RETE 4 * ‘ QUARTA REPUBBLICA ‘: MICHELE PLACIDO: ” È TUTTO AUMENTATO BUCHE E IMMONDIZIA, MA NON È COLPA DELLA RAGGI, SALVINI HA SCOSSO L’EUROPA SULL’IMMIGRAZIONE “

Questa sera a “Quarta Repubblica”, il talk di politica ed economia di Retequattro condotto da Nicola Porro, in prima serata su Retequattro, va in onda l’intervista a Michele Placido. L’attore, sceneggiatore e regista si racconta dopo aver recentemente esternato di simpatizzare per il governo giallo-verde.

A proposito di come sia cambiata Roma, sua città adottiva, negli ultimi anni, afferma: «È tutto aumentato: le buche e l’immondizia. Ma non è colpa della Raggi, c’era pure prima il problema, solo che è aumentato. Veltroni che era pieno di buone intenzioni ha fatto qualcosa per cercare di attrezzarla come capitale. Oggi come capitale europea che ci rappresenta molto bene vedo Milano. Mi dispiace per i romani».

Sul governo in carica: spiega: «Penso che bisogna dargli fiducia, perché hanno vinto le elezioni, siamo in democrazia ed è giusto che sia così. Magari sbaglieranno. Diamogli anche il tempo. Magari fra un anno, due anni, come succede in democrazia, se uno ha governato male, viene punito».

In merito a Salvini, conclude: «Alcuni suoi pensieri li condivido. Già anni fa ero contrario che si scaricasse sull’Italia tutto il dir male sull’immigrazione. Nel senso che l’Italia è stata lasciata sola dall’Europa. Solo adesso ci siamo accorti che è giusto che gli europei condividano con noi il problema dell’immigrazione. Questo atteggiamento duro di Salvini, in qualche modo è riuscito a scuotere l’Europa».