MEDIASET – RETE 4 * ‘ QUARTA REPUBBLICA ‘: DOMANI UN’INTERVISTA A ROMANO PRODI ED UN REPORTAGE SUI MIGRANTI MESSICANI, TRA GLI OSPITI MICHELE PLACIDO

Domani sera, lunedì 29 ottobre, alle ore 21.25, su Retequattro, nuovo appuntamento con “Quarta Repubblica”, il talk show su politica ed economia condotto da Nicola Porro.

Tra i vari temi affrontati nel corso della puntata, una larga parte della discussione si incentrerà sull’immigrazione: questa volta, però, la tematica verrà affrontata anche in una chiave più internazionale. Verrà infatti analizzata, anche attraverso un reportage esclusivo, la grande migrazione dei cittadini messicani verso il nord: sono in moltissimi, infatti, ad intraprendere questa lunga marcia verso il confine con gli Stati Uniti, carichi solo della loro speranza per una vita migliore.

E ancora, ospite d’eccezione della puntata sarà il grande attore, regista e sceneggiatore italiano Michele Placido, che offrirà il suo punto di vista su attualità e sulla situazione politica contemporanea.

Infine, anche un’intervista esclusiva a Romano Prodi: l’ex – Presidente del Consiglio dei Ministri ed ex – Presidente del Partito Democratico parlerà infatti ai microfoni della trasmissione di politica ed economia, temi al centro dell’informazione pubblica di questi mesi.

Saranno molti altri gli ospiti che si alterneranno sul parterre della trasmissione, senza però dimenticare l’immancabile ospite fisso Paolo Hendel: il comico interverrà come sempre per analizzare le grandi tematiche contemporanee attraverso il suo sagace e ironico punto di vista.