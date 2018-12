mediaset – rete 4 * ‘ Quarta Repubblica ‘: ” ANTONIO MARTINO SUlla situazione del CENTRO-DESTRA, I GRILLASTRI SONO INSOPPORTABILI “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Nel corso della puntata di “Quarta Repubblica”, il talk show che andrà in onda questa sera alle 21.25 su Retequattro, l’ex-Ministro della difesa ed ex-Ministro degli affari esteri Antonio Martino, parlerà della situazione del centro-destra. A tal proposito ha dichiarato: «Dovrebbe essere il centro-destra a fare soprattutto opposizione. Il centro-sinistra non esiste più e il Partito Democratico è in una crisi molto grave, quindi è incapace di esprimere alcunché di serio».

E ancora: «Il centro-destra è stato un’invenzione di Silvio Berlusconi. Era un’aggregazione necessaria per il Paese perché ci fosse quella dialettica democratica fra maggioranza e opposizione e, soprattutto, per il ricambio della maggioranza al governo. Fini e Bossi quasi non si parlavano eppure votarono per la stessa coalizione e formammo il governo. Poi, con gli anni, questo si è rafforzato e abbiamo avuto un’alternanza quasi perfetta: un’elezione la vince il centro-destra, un’elezione il centro-sinistra e così via.

Andava benissimo e si stavano rafforzando le coalizioni. Ora tutto questo sistema si è spappolato. Perché il Pd aveva una forte caratterizzazione nelle sue radici nel partito Comunista italiano. Renzi ha distrutto queste radici e il Pd è entrato in crisi. Al centro-destra, invece, l’abbandono della Lega, che si è alleata con un movimento assolutamente inaccettabile, ha dato vita a questo strano governo. Credo che prima o poi i nodi verranno al pettine. Prima o poi Salvini li manderà a quel paese. Io non credo che possa continuare a tollerare questo andazzo. I grillastri sono insopportabili».