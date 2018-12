mediaset – rete 4 * ‘ #CR4 – La Repubblica delle donne ‘: ” il 12 dicembre OSPITI GIORGIA MELONI, MARCELLA BELLA E LORY DEL SANTO “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Domani, mercoledì 12 dicembre, in prima serata su Retequattro, Piero Chiambretti presenta un nuovo appuntamento di “#CR4 – La Repubblica delle donne”.

Il tema di copertina di questa settimana sarà: “È bello ciò che piace”. In una società in cui l’apparenza gioca un ruolo importante, al punto da proporre canoni estetici sempre più standardizzati, si proverà a riflettere su cosa sia effettivamente bello e quali siano i parametri di valutazione, dimostrando come questi siano spesso soggettivi. In studio se ne parlerà insieme alla Leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, recentemente oggetto di commenti sgradevoli da parte del fotografo Oliviero Toscani.

Ma non solo, al parterre si aggiungeranno infatti anche Lory del Santo, la cantante Marcella Bella e la modella curvy Elisa d’Ospina con tre interviste personali.

E ancora, dopo alcuni attacchi mossi recentemente da alcuni politici contro il lavoro dei giornalisti, Chiambretti tratterà il tema insieme a Mary Rider (Maria Giovanna Ferrante, ndr), ex giornalista che ha scelto di intraprendere la carriera di pornostar.

Ad accompagnare, come di consuetudine, il conduttore nel corso della serata, Cristiano Malgioglio, Drusilla Foer e il Ministero della Repubblica delle donne composto da Iva Zanicchi, Alda D’Eusanio, Francesca Barra e Annalisa Chirico.

Anche Alfonso Signorini, titolare dello spazio dedicato a gossip e attualità parlerà degli scoop della settimana annunciati dal settimanale Chi e non mancheranno le esibizioni canore del trio soprano Appassionante e di Simona Molinari.