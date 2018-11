mediaset – Rete 4 * ‘ #CR4 – LA REPUBBLICA DELLE DONNE ‘: DOMANI MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE OSPITE ASIA ARGENTO

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Domani, mercoledì 7 novembre, in prima serata su Retequattro, Piero Chiambretti presenta un nuovo appuntamento di “#CR4 – La Repubblica delle donne”.

Ospite della puntata, la discussa Asia Argento, che in un’intervista esclusiva si confesserà raccontando i retroscena dell’inaspettata relazione con Fabrizio Corona, un clamoroso scoop pubblicato sul nuovo numero di Chi. L’attrice parlerà quindi apertamente, per la prima volta, di questo nuovo rapporto affettivo, che rappresenta per lei uno spiraglio di serenità. Negli ultimi mesi infatti, Asia Argento, ha vissuto un periodo di grande travaglio mediatico e personale: dalla partecipazione al Movimento #MeToo fino alle accuse di molestie da parte dell’attore Jimmy Bennett.

Nel corso della serata, si parlerà anche del fenomeno “sex dolls”, le bambole erotiche affittate a ore, e del boom che ha preso piede questo nuovo business in alcune città italiane. Interverranno sull’argomento: l’arcidiacona Madre Maria Vittoria Longhitano e Franc Gigolò.

Ad accompagnare il conduttore nel corso della serata Cristiano Malgioglio, Drusilla Foer e il Ministero della Repubblica delle donne composto da Iva Zanicchi, che nella sua rubrica “La posta del corno” leggerà e commenterà nuove lettere di chi ha subito un torto; da Alda D’Eusanio che, con “Alda e le storie tese”, intervisterà il farmacista – dietologo Alberico Lemme, dalla scrittrice Barbara Alberti e dalle giornaliste Francesca Barra e Annalisa Chirico.

Anche Alfonso Signorini, titolare della sua rubrica dedicata a gossip e attualità approfondirà lo scoop appena annunciato su Chi che vede appunto Asia Argento e Fabrizio Corona insieme. Inoltre, lo spazio “Come eravamo”, nel quale Chiambretti fa “rivivere” un personaggio che ha contribuito a rendere famosa Retequattro, avrà come protagonista Emanuela Folliero, storica annunciatrice e volto della rete.

Non mancheranno le esibizioni canore del trio soprano Appassionante e la raffinata voce internazionale di Simona Molinari che interpreterà la magnifica Amy Winehouse.