mediaset – italia 1 * ‘ MAI DIRE TALK ‘ e LA GIALAPPA’S BAND ‘: ” CONDUCE IL MAGO FOREST al suo fianco Greta Mauro e Stefania Scordio “

Giovedì 6 dicembre su Italia 1 in prima serata, secondo appuntamento con “Mai dire Talk” e la Gialappa’s Band. Conduce il Mago Forest, al suo fianco Greta Mauro e Stefania Scordio.

In questa puntata andrà in onda un nuovo capitolo della soap in costume con il baronetto Jean Claude “Sensualità a corte”, che vedrà tra i protagonisti Cristina Donadio. Marcello Cesena, inoltre, vestirà i panni di “Chiaro Ferragno”.

Continuano le inchieste di Jerry Polemica e le parodie dei più famosi trailer cinematografici di Maccio Capatonda.

E ancora, un nuovo episodio della web serie “I segreti di Valle Hills” della Antonio Scicolone Production.

Brenda Lodigiani si calerà nel ruolo de “La brieffatrice” e di un’insolita “youtuber”, Liliana Fiorelli sarà alle prese con l’imitazione di Levante, Francesca Manzini vestirà i panni di Asia Argento, mentre Fabrizio Casalino interpreterà la parodia del sondaggista Nando Pagnoncelli.

Il duo “Le coliche” (Claudio e Fabrizio Colica) sarà in collegamento da “Casa Angela” e, nella parodia “TheGiornalai”, continuerà con la composizione della canzone di Natale degli artisti Indie.

A “complicare la vita” di Forest ci penseranno anche Alfredo Colina, alias Dario Mensola, lo stagista giornalista un po’ attempato, e gli stand up comedian Stefano Rapone e Francesco Frascà.

Opinionisti questa settimana Barbara De Rossi, Paola Di Benedetto, Paolo Guzzanti, Jake La Furia, Marina La Rosa e Aurora Ramazzotti. Tra gli ospiti la cantante Elodie.

Nella rubrica dedicata alla cultura, i due attori Valentina Lodovini e Antonio Cornacchione cercheranno di convincere Giulia De Lellis ad andare a vedere il loro spettacolo a teatro.