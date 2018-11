mediaset – italia 1 * ‘ Le Iene Show ‘: ” stasera LA PRIMA INTERVISTA DI VINCENZO IAQUINTA DOPO LA CONDANNA A DUE ANNI NEL PROCESSO ‘ AEMILIA ‘ “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Durante la puntata di oggi, domenica 4 novembre, de “Le Iene Show” (in onda in prima serata su Italia 1) verrà trasmessa la prima intervista a Vincenzo Iaquinta dopo la condanna a due anni subita al termine del primo grado del processo “Aemilia”, il più grande mai celebrato contro la ‘ndrangheta in Emilia-Romagna.

L’ex attaccante della Juventus e della Nazionale campione del Mondo 2006 è stato condannato per “reati di armi”. Il calciatore avrebbe lasciato nella disponibilità del padre Giuseppe (condannato a 19 anni nello stesso processo) armi legittimamente detenute e munizioni. Giuseppe Iaquinta aveva però ricevuto un provvedimento dal prefetto di Reggio Emilia, nel 2012, che gli vietava di detenere armamenti e pallottole a causa delle segnalazioni relative alla frequentazione con alcuni degli indagati.