mediaset – italia 1 * ‘ le iene ‘: ” CONTINUA L’INCHIESTA SULL’OMICIDIO DI WILLY BRANCHI, SERVIZIO DI ANTONINO MONTELEONE, MARTEDÌ 20 NOVEMBRE “

Martedì 20 novembre, in prima serata su Italia 1, va in onda l’appuntamento infrasettimanale con “Le Iene Show”. Conducono Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con le voci irriverenti della Gialappa’s Band.

Vilfrido Luciano Branchi, detto Willy, aveva 18 anni quando venne ucciso a Goro (Ferrara) il 30 settembre del 1988. Il corpo era stato lasciato nudo lungo l’argine del Po, a pochi chilometri di distanza dal paese. L’inchiesta del 1988 puntò su Valeriano Forzati, pluriomicida di Goro fuggito in Argentina, con il quale il ragazzo venne visto uscire da una pizzeria la sua ultima sera. Forzati venne scagionato e il caso venne archiviato.

Nel 2014 vennero riaperte le indagini a seguito di diverse testimonianze anonime su una presunta relazione tra il diciottenne e un uomo del paese sposato con figli. Proprio la minaccia di rendere pubblico il rapporto sarebbe costata la vita a Willy. Dopo due anni di indagini la Procura richiese l’archiviazione del caso ma la famiglia Branchi si oppose. Il gip le diede ragione e ordinò, in particolare, un approfondimento di indagini svolte dieci anni prima, ma mai concretizzate, su un presunto giro di pedofilia in cui sarebbero stati coinvolti alcuni giovani di Goro.

Per approfondire questo filone investigativo, Antonino Monteleone – dopo il primo servizio in cui si era scontrato con il silenzio dei concittadini di Branchi – torna a Goro per ascoltare le importanti rivelazioni di alcuni personaggi chiave di questa vicenda.

A seguire, la serata di Italia 1 continua con la Gialappa’s Band e “Mai dire GF Vip”. Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto prenderanno di mira gli inquilini della Casa di Cinecittà.