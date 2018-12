mediaset – ITALIA 1 * ANDREA PUCCI CON ‘ IN-TOLLERANZA ZERO ‘: ” DOMENICA 23 DICEMBRE IN PRIMA SERATA “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Domenica 23 dicembre, in prima serata su Italia 1, Andrea Pucci sarà il protagonista del one-man-show “In-tolleranza Zero”.

Nello spettacolo in scena al Teatro Nazionale di Milano, il comico sfonda le assurde porte che bisogna superare ogni giorno per tornare a casa “sani e salvi” a colpi di “intolleranza”.

Lo show-man racconta in modo esilarante la “fatica di vivere” di chi, a 50 anni, si trova a interagire nella vita di tutti i giorni con alcuni inconvenienti. Tra questi, incomprensibili mode passeggere, problemi legati all’uso delle nuove tecnologie, senza tralasciare l’educazione dei figli con dispendiose attività extrascolastiche.

E ancora, gli acciacchi del mezzo secolo sulle spalle, i controlli clinici a cui bisogna sottoporsi con frequenza e gli estenuanti esercizi fisici da praticare per rimanere vitali e in forma in un mondo in cui sono diventate indispensabili cose, fino a poco tempo fa, reputate inutili.

Con ritmi incalzanti, Pucci evita, come sempre, la satira politica, preferendo quella di costume, con la quotidianità che rimane l’argomento centrale.

Ad affiancarlo sul palco, la musica della Zurawski Live Band.