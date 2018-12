mediaset – canale 5 * ‘ verissimo ‘ RICCARDO SCAMARCIO: ” Con Valeria Golino è finita, ma chi lo sa nella vita non ci si lascia mai “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Riccardo Scamarcio, in esclusiva domani a Verissimo, svela alcuni aspetti della sua vita privata e della sua carriera.

Ai microfoni del talk show l’attore si commuove ricordando il collega Ennio Fantastichini, scomparso lo scorso 1 dicembre: “Per me e per tanti altri attori che l’hanno vissuto è stata una persona determinante. Ho cominciato con lui moltissimo tempo fa, in un film dal titolo ‘Prova a volare’ e lui mi ha sempre protetto in scena, come un fratello più grande. Era un attore anarchico, libero, generoso e che ha sempre combattuto. A tratti era scontroso, aveva un’energia pazzesca, poteva fare anche paura quando si infervorava. Ma aveva, però, un cuore enorme e mi mancherà tanto. Gli mando un bacio grande ovunque sia: è stato un grande artista”.

A Silvia Toffanin Scamarcio ricorda anche la fine della storia d’amore con Valeria Golino che, recentemente, lo ha diretto nel film “Euforia”: “Valeria è una grandissima attrice e regista. Lavorare con lei è stato, come sempre, essere a casa. Poi, ci siamo lasciati ma chi lo sa, magari….non ci lascia mai nella vita”.