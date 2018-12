mediaset – Canale 5 * ‘ Verissimo ‘: ospiti in studio AVIER ZANETTI, MARINA LA ROSA E JANE ALEXANDER “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Sabato 1 dicembre, su Canale5, appuntamento imperdibile con Verissimo, in onda alle 16.00.

È un esempio nella vita e nel calcio. Ospite a Verissimo un mito: Javier Zanetti.

Sarà in studio, dopo anni di lontananza dal piccolo schermo, Marina la Rosa, tra i protagonisti della prima edizione di Grande Fratello e ora nuova opinionista di “Mai dire talk”.

Sempre in tema di Grande Fratello saranno in studio le ultime eliminate della versione Vip: Giulia Provvedi, che festeggerà a Verissimo il suo 25esimo compleanno, e Jane Alexander che parlerà per la prima volta dall’uscita della Casa della sua situazione sentimentale.