MEDIASET – CANALE 5 * ‘ VERISSIMO ‘: IN STUDIO CHRISTIAN VIERI, VALERIA GOLINO, WANDA NARA, LORELLA CUCCARINI ED ELISABETTA CANALIS

Sabato 27 ottobre su Canale5 appuntamento speciale con Verissimo, in onda per l’occasione alle 15.40.

Christian Vieri racconterà per la prima volta, in un’intervista televisiva, la sua infanzia, l’arrivo in Italia dall’Australia e gli inizi della sua gloriosa carriera, a poche settimane dalla nascita della sua prima figlia.

Prima volta a Verissimo anche per l’attrice Valeria Golino che presenterà il suo ultimo film da regista dal titolo ‘Euforia’.

Ospiti in studio due attori amatissimi dal pubblico italiano Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti, protagonisti della commedia ‘Ti presento Sofia’.

A Verissimo, inoltre, Wanda Nara, moglie e manager del bomber dell’Inter Mauro Icardi e Lorella Cuccarini ed Elisabetta Canalis, new entry nella fiction di Gianni Morandi ‘L’Isola di Pietro’.

Alessandra Amoroso parlerà a Verissimo dei suoi primi 10 anni nel mondo della musica.

Infine, per lo spazio dedicato a “Grande Fratello Vip” sarà presente in studio l’ultima eliminata del reality: Eleonora Giorgi.