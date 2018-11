mediaset – canale 5 * ‘ Striscia la notizia ‘: TAPIRO D’ORO A MARIO GIORDANO DOPO GLI INSULTI DI SGARBI, ” HO PIETÀ PER UNO CHE DICE COSÌ “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Questa sera, mercoledì 21 novembre, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Mario Giordano riceve il Tapiro d’oro dopo gli insulti e gli sfottò ricevuti da Vittorio Sgarbi, durante il programma Quarta Repubblica.

Staffelli intercetta il giornalista e chiede: «Come ha preso le dichiarazioni di Sgarbi?». Giordano risponde: «Detto da uno che ho visto in vestaglia, che si rotola negli autogrill di notte, ha poco peso». Staffelli lo punzecchia: «Ma è comunista? Berlusconi lo sa?». L’ex direttore del Tg4 ammette: «Non so se lo sa, ma è la prima volta nella vita che mi viene detto». Poi precisa: «In quella puntata, Sgarbi non doveva esserci».

Al termine della sua trasmissione (Fuori dal coro), durante la quale ha risposto alle parole del critico d’arte e sindaco di Sutri, Giordano aggiunge a Staffelli: «Ho pietà per uno che dice così».