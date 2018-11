mediaset – canale 5 * ‘ Striscia la notizia ‘ – STEFANIA PETYX E IL PARADOSSO DI PALERMO: ” NONOSTANTE LE FORTI PIOGGE MANCA l’ACQUA POTABILE “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Questa sera, giovedì 8 novembre, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Stefania Petyx si trova a Palermo, dove si vive un paradosso: nonostante le forti piogge manca l’acqua potabile. E come mai? L’acqua che arriva da 4 invasi è talmente piena di fango che non può essere depurata. Così il Comune ha deciso di chiudere i rubinetti della città.

La diga Rosamarina, uno dei principali bacini di approvvigionamento, si trova in condizioni pessime: la superficie dell’acqua, dopo l’alluvione, è talmente piena di detriti che è possibile camminarci sopra.

Petyx spiega che «la regione Sicilia da anni non pulisce gli invasi dal fango». Ma non è tutto: quando piove troppo, le dighe vanno svuotate perché non sono mai state collaudate e quindi non possono essere riempite al massimo poiché potrebbero crollare.

Di conseguenza, si spreca moltissima acqua.

Una soluzione, seppur parziale, ci sarebbe: la fonte di Scillato. «Peccato che da 16 anni, a causa di una frana, si è rotto il tubo (che collega la fonte alla città) e nessuno lo ripara». Il Comune ha messo una toppa, ma nella situazione attuale l’invaso può portare solo metà carico. «La Regione – spiega l’inviata – ha creato un dipartimento speciale (Acqua e rifiuti) per risolvere le emergenze, ma un anno è passato e non ha fatto un tubo».