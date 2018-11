mediaset – CANALE 5 * ‘ MELAVERDE ‘: ” edoardo raspelli il 2 DICEMBRE ci accompagnerà in un viaggio alla scoperta dei simboli del Natale “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





” Le Storie di Melaverde” alle 11 a Livigno – Poco prima di mezzogiorno una nuova puntata( la numero 605 ) anticipa la grande festa.

Il giornalista e “cronista della gastronomia”,è al fianco di Ellen Hidding nel condurre la trasmissione creata da Giacomo Tiraboschi il 20 settembre del 1998 e che ha quindi toccato il compleanno numero 20 e superato la quota delle 600 puntate.

Tra l’altro, la domenica mattina di Canale 5 ottiene grandi risultati di share : domenica 25 novembre le repliche, Le Storie di Melaverde, hanno toccato l’11,35 % e la prima visione di Melaverde è balzata al 15,64 % con 2.128.000 spettatori

ORE 11 “LE STORIE DI MELAVERDE: A LIVIGNO (SONDRIO)

Per le “Storie di Melaverde” domenica 2 dicembre Melaverde tornerà nelle alte terre di Livigno, un territorio unico incastonato tra l’Engadina e l’alta Valtellina, per “Vivere le Alpi”. Edoardo Raspelli ci guiderà nei sapori e nelle antiche tradizioni culinarie del piccolo Tibet. Il giornalista ” cronista della gastronomia”svelerà il segreto dei sapori e dei profumi che ritroviamo nel latte, nei formaggi e nelle carni che si producono a Livigno e ci farà assaporare un’antica ricetta riportata alla luce dopo 100 anni.

ORE 11.50- MELAVERDE Prima Visione: ASPETTANDO IL NATALE (a Mantova per i fiori e ad Orzinuovi per il pranzo di Natale)

Questa settimana Edoardo in una veste d’eccezione ci accompagnerà in un viaggio alla scoperta dei simboli del Natale. Per fare questo raggiungerà la Valle dei Fiori a Mantova dove scopriremo le antiche leggende e i simbolismi legati a Babbo Natale, all’abete pieno di luci e colori ed alla storica tradizione del presepe, realizzato per la prima volta da San Francesco. Vedremo quella che forse è una delle collezioni più importanti al mondo dove sono raccolti tantissimi Babbi Natale, il frutto delle ricerche di una vita da parte di Ugo Orlandelli. Scopriremo poi con il figlio Andrea come mantenere l’albero di Natale dopo le feste, l’antica arte dei bonsai e come realizzare centri tavole e segnaposti natalizi.

Non mancherà il momento della gola dove con Melaverde Edoardo Raspelli ci porterà a Orzinuovi in provincia di Brescia. Salvatore Polidoro e sua moglie Caterina nel 1977 lasciano la Costiera Amalfitana per aprire una piccola osteria. Il loro talento, l’ospitalità e la loro bravura in cucina hanno trasformato, insieme anche ai loro figli Enza e Paolo, quel piccolo sogno nel ristorante “Delfino”.Ed insieme a loro ripercorreremo i piatti legati alla cena della Vigilia e al grande pranzo di Natale.