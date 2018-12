mediaset – Canale 5 * ‘ MATRIX ‘: ” martedì 11 dicembre LE RECENTI MORTI IN DISCOTECA, IL BOOM DELLE SETTE ESOTERICHE E UN’INTERVISTA A SABRINA IMPACCIATORE

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Domani, martedì 11 dicembre, in seconda serata su Canale 5, nuovo appuntamento con l’approfondimento giornalistico di Matrix, il programma targato Videonews condotto da Nicola Porro affiancato da Greta Mauro.

Molti i temi che verranno affrontati nel corso della trasmissione, partendo dalle tragiche morti avvenute venerdì scorso in una discoteca in provincia di Ancora: il bilancio delle vittime è di 6 morti e più di 10 ragazzi rimasti feriti e ogni giorno, ci sono nuovi aggiornamenti per quanto riguarda la ricostruzione dei fatti. Ne parleranno gli ospiti in studio: Francesca Barra, Mario Giordano, Vittorio Sgarbi e Giuseppe Cruciani.

La politica ritorna nelle piazze: dalle manifestazioni torinesi dei “no Tav” al vicepremier Matteo Salvini che sfida Piazza del Popolo e invita i militanti della Lega a manifestare all’insegna degli hastag #primagliitaliani o #dalleparoleaifatti. Se ne parlerà con il giornalista Alessandro Barbano.

E ancora, verrà affrontato il tema della diffusa presenza sul territorio italiano delle sette esoteriche, che riescono ad affascinare, irretire e coinvolgere sempre più persone grazie all’ampio raggio che ormai possono raggiungere. Tra gli ospiti: Padre Aldo Buonaiuto, il conduttore di Quarto Grado Gianluigi Nuzzi, la giornalista Flavia Piccinni, Pablo Trincia, Giuseppe Cruciani e Giorgia Venturini.

Infine, anche un’intervista alla poliedrica attrice, comica e imitatrice Sabrina Impacciatore, che si racconterà ripercorrendo la sua carriera dal debutto negli studi Mediaset fino al grande schermo, con pellicole come “L’ultimo bacio”, “La passione di Cristo” e “A casa tutti bene”.