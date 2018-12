mediaset – canale 5 * ‘ Matrix ‘: ” AL CENTRO DELLA PUNTATA del 18 dicembre, LE MULTE E GLI AUTOVELOX, LA COCAINA E I NARCOS E UN’INTERVISTA A RAOUL BOVA “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Domani, martedì 18 dicembre, in seconda serata su Canale 5, l’ultimo appuntamento stagionale con l’approfondimento giornalistico di Matrix, il programma targato Videonews condotto da Nicola Porro affiancato da Greta Mauro.

Saranno molti i temi che verranno affrontati nel corso della trasmissione, tra cui un ampio dibattito sulle multe e gli autovelox. Sono sempre di più, i casi di automobilisti che subiscono sanzioni: tuttavia, a volte il sospetto è che in realtà si tratti più di un business del Comune. Affronteranno il tema gli ospiti: il sindaco di Prato Matteo Biffoni, Alessandro Cecchi Paone, Mario Giordano, la speaker radiofonica Giorgia Venturini, Laura Barriales e Dj Ringo.

Ma non solo: anche un reportage sul traffico di cocaina, tra realtà e finzione. Si esplorerà, infatti, il mondo dei narcos colombiani e si seguirà sia il commercio illegale sudamericano, ma anche lo spaccio presente nelle grandi città italiane come Roma e Milano. Ne parlerà infatti, Raol Bova, protagonista proprio della mini serie “Ultimo – Caccia ai Narcos”, in onda su Canale 5 il 19 e il 20 dicembre prossimo.

E ancora, un’intervista a Monsignor Vincenzo Paglia: il Consigliere Spirituale della Comunità di Sant’Egidio parlerà ai microfoni della trasmissione di attualità e di immigrazione, ma anche di religione e del Natale alle porte.