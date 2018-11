mediaset – canale 5 * ‘ matrix ‘: AL CENTRO DELLA NUOVA PUNTATA L’EMERGENZA MALTEMPO, LA SICUREZZA NELLE CITTÀ ITALIANE E GLI ECCESSI DELLA CHIRURGIA ESTETICA

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Domani, martedì 6 novembre, in seconda serata su Canale 5, nuovo appuntamento con l’approfondimento giornalistico di Matrix, il programma targato Videonews condotto da Nicola Porro affiancato da Greta Mauro.

Diversi i temi affrontati nel corso della puntata. Si parlerà di emergenza maltempo, abusivismo e condoni edilizi: sono ancora molti, infatti, gli edifici costruiti in zone a rischio, e l’allerta per delle altre tragedie rimane alta. L’argomento verrà affrontato in studio insieme a diversi ospiti, tra i quali il giornalista Toni Capuozzo, il matematico Piergiorgio Odifreddi e Vittorio Sgarbi, ma non solo: verrà infatti chiesto anche il parere di esperti del settore, tra cui l’alpinista ed esploratore italiano Rheinold Messner, che ha parlato ai microfoni della trasmissione.

E ancora, un approfondimento sul Decreto Sicurezza con due reportage esclusivi nei quali si seguirà l’azione delle forze dell’ordine a Roma e a Milano, in una notte di ronda.

Infine, una discussione sul controverso tema della chirurgia estetica: si affronterà l’argomento secondo diversi punti di vista cercando di comprendere quali siano i limiti che sarebbe meglio non travalicare, e se questi stessi limiti esistano. Tra gli ospiti, ne parleranno anche Anna Falchi e la showgirl Samantha De Grenet.