MEDIASET – CANALE 5 * ‘ L’ISOLA DI PIETRO 2 ‘: SCHERI, ” UN GRANDE SUCCESSO, LA TERZA STAGIONE È GIÀ IN SCRITTURA “

Ascolti record per l’ultima puntata de “L’isola di Pietro 2”. La serie di Canale 5 con Gianni Morandi, si conferma, per la sesta settimana consecutiva, leader assoluta della prima serata con 3.643.000 e il 16.26% di share.

Nel periodo di sovrapposizione con il diretto concorrente, dalle ore 21.38 alle ore 23.43, risulta vincente con 3.635.000 telespettatori e il 16.26% di share (Raiuno: 3.118.000 e il 13.95% di share).

Giancarlo Scheri, direttore Canale5: «“L’Isola di Pietro 2” chiude con la sesta vittoria consecutiva e si conferma una delle fiction più amate della stagione. I telespettatori italiani hanno ribadito l’affetto per questo prodotto e hanno confermato la loro stima per Gianni Morandi e per tutti gli attori che lo hanno affiancato in questa avventura.

Nel ringraziare, ancora una volta, Gianni, i registi Giulio Manfredonia e Luca Brignone, Matilde e Luca Bernabei e tutta la struttura fiction Mediaset sono felice di annunciare che la terza stagione de “L’isola di Pietro” è già in scrittura.