mediaset – CANALE 5 * Le Storie di Melaverde: ” Edoardo Raspelli sarà di nuovo in Trentino per presentare un singolare pastificio nel centro di Predazzo il 18/11 “

Il giornalista e “cronista della gastronomia”, dopo una pausa di sette settimane, è tornato al fianco di Ellen Hidding nel condurre la trasmissione creata da Giacomo Tiraboschi il 20 settembre del 1998 e che ha quindi toccato il compleanno numero 20 e superato la quota delle 600 puntate.

ORE 11 “LE STORIE DI MELAVERDE: pasta di montagna

Per Le Storie di Melaverde, questa domenica Edoardo Raspelli sarà di nuovo in Trentino per presentare un singolare pastificio nel centro di Predazzo, uno dei pochi, forse l’unico, “pastificio di montagna”. Ci racconterà come le farine dei migliori grani raggiungono quota 1000 metri e vengono lavorati con acqua di montagna per creare paste classiche, mono-grano, biologiche o addirittura colorate che promuovono il “made in Italy” raggiungendo i mercati di tutto il mondo. Ci sposteremo poi in un grande albergo dove, oltre ad incontrare un esperto chef che ci darà consigli utili in cucina, scopriremo i piaceri dell’accoglienza di un centro benessere in cui è possibile rilassarsi e lasciarsi coccolare. Riuscirà Edoardo a resistere alla tentazione di una rilassante sauna emozionale? Per scoprirlo non perdete Le Storie di melaverde di domenica.

ORE 11.50- MELAVERDE Prima Visione: storie di montagna

Nella nuova puntata di Melaverde, nella Prima Visione numero 603, questa settimana Edoardo Raspelli sarà a Villa Dalegno, una frazione del comune di Temù , in alta Val Camonica, per portarci alla scoperta di un piccolo gioiello frutto del lavoro e della passione di Angelo e Alda, una coppia che si si è rimboccata le maniche trovando il modo di far evolvere la propria un’attività agricola di montagna in un agriturismo.

Vedremo come da un fienile nel mezzo di un piccolissimo paese può nascere una struttura accogliente , costruita con legno e pietre di montagna. Gusteremo i prodotti e i piatti che Angelo e Alda offrono ai propri clienti, insomma scopriremo che “Terra – Territorio -Tradizioni- Talento – Tempo -” le 5 T che riassumono l’identità di Melaverde, sono anche l’essenza della STORIA DI MONTAGNA che Edoardo Raspelli vi racconterà.