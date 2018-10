MEDIASET – CANALE 5 * ‘ GRANDE FRATELLO VIP ‘: DOMANI LUNEDÌ 29 OTTOBRE GLI SCONTRI TRA FRANCESCO MONTE ED ELIA FONGARO, WALTER NUDO CONTESO TRA DUE DONNE

Domani, lunedì 29 ottobre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Grande Fratello Vip” reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini.

Giunti alla settima puntata ecco che strategie e particolari simpatie si palesano in maniera inequivocabile. Non mancano gli scontri, in particolare quello tra Francesco Monte ed Elia Fongaro: i due ragazzi, infatti, vivono delle ore particolarmente “calde” e Grande Fratello chiederà loro si spiegare i motivi di tanto attrito.

Dagli scontri si passa alle contese: quella tra due donne per il bel Walter Nudo, molto apprezzato all’interno e all’esterno del reality.

Dopo essere stata eliminata, la marchesa Daniela del Secco d’Aragona torna nella Casa…cosa avrà da dire ai suoi ex compagni d’avventura?

Durante la serata non mancheranno le irriverenti incursioni della Gialappa’s Band e si scoprirà il verdetto del televoto: chi tra Elia Fongaro, Ivan Cattaneo e Martina Hamdy dovrà abbandonare il gioco? Inoltre, su tutti i concorrenti incombe il rischio di una possibile seconda eliminazione.