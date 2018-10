MEDIASET – CANALE 5 * A “MATRIX” IERI SERA UN’INTERVISTA AD UNO DEI RESIDENTI DEL QUARTIERE IN CUI È STATA RITROVATA SENZA VITA DESIRÉE MARIOTTINI (LINK VIDEO)

Ieri sera “Matrix”, l’approfondimento giornalistico di Canale 5 condotto da Nicola Porro, in seconda serata, ha trasmesso un’intervista in esclusiva a uno dei residenti del quartiere San Lorenzo a Roma. L’uomo racconta di essersi messo a caccia degli aguzzini di Desirée Mariottini insieme ad altre persone della zona, pochi minuti dopo aver appreso della sua morte, affermando che: «Il testimone forte l’ha preso il quartiere, non la polizia».

Inoltre ha dichiarato: «Secondo quello che so, mancherebbe solo un’amica di questa ragazza morta: quella che l’ha portata là dentro la prima volta e venduta per due dosi di eroina».

