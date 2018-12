maschio (m5s) * questione altalena alla Vela: « Preoccupano le azioni intimidatorie come la raccolta di documentazione “per fare luce” sulla ipotizzata “strumentalizzazione dei bambini” »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





La deriva dell’altalena. Fino ad ora abbiamo preferito restare fuori dal dibattito in merito alla questione dell’altalena alla Vela. Pensavamo che la questione si commentasse da sola e che le miserie che ne erano scaturite sarebbero scemate in un nulla. Ma cosi sembra non voler essere.

Anzi si prosegue con accuse di strumentalizzazioni e motivando le parole dette arrampicandosi sugli specchi. Rimaniamo dell’idea che tali affermazioni sarebbe stato meglio fossero velocemente dimenticate ma vista la situazione riteniamo doveroso prendere posizione.

Sono state molto gravi dal nostro punto di vista le affermazioni della consigliera Rossato che ha, con pericolosa superficialità, giudicato e condannato l’uso di una parco da parte di una “categoria” di bambini. La facile deriva razzista emergente da quelle parole viene in parte banalizzata con un “sono stata fraintesa” dall’altra giustificata e cavalcata con accuse di strumentalizzazione addirittura a carico di una intero istituto.

Preoccupano non poco le azioni intimidatorie come la raccolta di documentazione “per fare luce” sulla ipotizzata “strumentalizzazione dei bambini” cosi come le lamentele della consigliera che dichiara di aver ricevuto insulti irripetibili quando lei stessa non si rende conto di aver cominciato questo modus operandi.

In sintesi noi siamo e restiamo dalla parte dell’Istituto comprensivo Trento 6 completamente rassicurati dalla competenza di tutti gli operatori che gravitano nel mondo della scuola.

Sarebbe stato cosi semplice scusarsi e ammettere di avere detto delle stupidaggini ma proprio per questo la situazione preoccupa ancora di piu.

*

Andrea Maschio

Consigliere Comunale di Trento M5s